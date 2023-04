Dans un avis rendu public vendredi 21 avril, l’Autorité environnementale répond au Groupement d’intérêt public Le Havre Croisières sur son projet de réaménagement complet de la pointe de Floride. Ce projet vise à accueillir 180 000 croisiéristes de plus par an (soit une augmentation de près de 50 % de la fréquentation touristique), en reconnectant le site d’accueil des paquebots à la ville du Havre, dont il est aujourd’hui séparé. L’Autorité environnementale regrette que le GIP lui demande un avis sur la démolition/reconstruction du site, et non sur le projet global.