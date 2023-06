Le "travail de constitution de CY Sup s’est beaucoup fondé sur les leviers que sont les appels à projets, le premier d’entre eux étant le NCU", indique Bruno Fiorio, vice-président adjoint 1er cycle de CY Cergy Paris université, dans un entretien à AEF info en avril 2023. Ce NCU de la première vague a reçu un avis "favorable" pour sa poursuite de la part du jury d’évaluation à mi-parcours, avec des progrès à faire sur l’approche par compétences et la production de "données qualitatives". Plusieurs objectifs sont remplis, notamment la professionnalisation et la création de nouveaux parcours.