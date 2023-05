L’université de Bordeaux, qui s’apprête à renouveler en 2023 sa convention avec le CEA, souhaite intégrer cet organisme à son comité de développement, qui réunit CNRS, Inserm, Inria et Inrae, les trois écoles associées par décret (les INP et IEP du site et l’Estia), le CHU, le recteur ESRI et les collectivités. Pour le président Dean Lewis, cette instance, "lieu de reporting sur les grands projets et de réflexion stratégique", pourrait être une piste pour renforcer les liens universités-ONR sur les sites - en complément d’une gestion simplifiée des UMR, fait-il savoir à AEF info fin avril 2023.