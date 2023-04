Une coalition réunissant notamment les Amis de la Terre, Greenpeace, Scientifiques en rébellion et des militants écologistes comme Cyril Dion a annoncé ce mercredi 26 avril, dans une tribune, sa volonté de bloquer l’assemblée générale de TotalEnergies, le 25 mai prochain. L’édition 2022 avait déjà été fortement perturbée par les ONG environnementales (lire sur AEF info). La coalition entend dénoncer une nouvelle fois le projet Eacop en Ouganda et "exiger" que le géant pétrolier "sorte des énergies fossiles et stoppe ses activités climaticides". Elle veut aussi "mettre en lumière la responsabilité des actionnaires qui, chaque année, votent et applaudissent la dangereuse stratégie expansionniste de Total et de son PDG Patrick Pouyanné", et qui, de ce fait, "piétinent les droits humains et le climat pour toujours plus de profits".