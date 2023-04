"20 000 places seront créées à la rentrée 2023 (après 10 000 places créées et pourvues en 2022)" dans le cadre de France 2030, afin d’accélérer la formation sur les métiers d’avenir, indique la feuille de route gouvernementale rendue publique le 26 avril 2023. Sont aussi annoncés de "nouveaux programmes" en particulier dans les industries de la décarbonation et du nucléaire. Objectif : "près 400 000 personnes nouvellement formées par an et un million de diplômés d'ici 2030". Par ailleurs, des places seront créées en Ifsi, 2 000 à la rentrée et 4 000 en deux ans selon Élisabeth Borne.