Le gouvernement a présenté sa feuille de route pour une "France plus indépendante et plus juste", mercredi 26 avril 2023, à l’issue du conseil des ministres. Peu de choses concernent la recherche et l’innovation si ce n’est la nécessité "d’augmenter la prise de risque du système de recherche et simplifier la vie des chercheurs, en renforçant les universités sur leurs sites et en confortant les organismes nationaux de recherche dans leur rôle d’agences de programmes". Le gouvernement entend également "accélérer sur les sujets prioritaires de recherche comme le quantique ou l’hydrogène".