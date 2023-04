En clôture de la sixième Conférence nationale du handicap mercredi 26 avril 2023, le président de la République confirme vouloir aller vers un remboursement "intégral" des fauteuils roulants à partir de 2024. Il annonce également instaurer "un service public de repérage d’évaluation et d’intervention précoce et intensif du handicap" et mieux rembourser les charges liées à l’emploi direct d’une aide à domicile. Emmanuel Macron promet également "50 000 nouvelles solutions médico-sociales" dans ce quinquennat pour les enfants et les adultes.