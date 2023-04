Voici une sélection d'informations Protection sociale en bref pour la semaine du 24 au 28 avril :L'USMCS et la FNCS protestent contre la financiarisation des centres de santé ;La HAS annonce la nomination de trois nouveaux membres du collège ;Le syndicat des audioprothésistes salue la nomination de Lionel Collet à la HAS ;Les Spécialistes CSMF demandent un engagement fort pour le développement des Équipes de soins spécialisées ;Emploi à domicile en Île-de-France : Iperia, Pôle emploi et la Fepem signent un partenariat ;Perfusion à domicile : les prestataires de santé à domicile documente leur efficacité ;Il y a urgence à rehausser la qualité d'accueil en crèche, selon Hexopée ;Covid long : la HAS propose un algorithme d’aide à la kinésithérapie.