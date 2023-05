Dans son rapport d’activité innovation 2022, publié en avril 2023, la SNCF présente les projets de recherche et d’innovation menés par ses équipes pour "faire du train la colonne vertébrale des transports collectifs et décarbonés du futur", comme le souligne son PDG, Jean-Pierre Farandou. Un objectif qui s’appuie notamment sur une dynamique collective, renforcée par le lancement du Corifer. En outre, la SNCF a créé un conseil scientifique pour "identifier de nouveaux champs de recherche" et "les enjeux des deux décennies à venir", assure David de Almeida, directeur de la recherche de la DTIPG.