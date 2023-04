À l’issue de l’assemblée générale d’Engie qui s’est tenue ce jeudi 26 avril, la résolution déposée par 16 actionnaires sur la stratégie climat de l’énergéticien français a été rejetée, mais à un taux plus bas qu’espéré par le conseil administration, qui n’avait pas agréé le texte demandant notamment l’organisation d’un Say on climate tous les ans. L’organe de gouvernance a toutefois concédé la publication d’indicateurs de suivi "clairs et précis" et l’organisation d’un débat dédié aux sujets climatiques chaque année lors de l’assemblée générale.