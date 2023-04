C’est d’un plan d’action qualifié d' "ambitieux et transversal" dont se dote Sciences Po Lyon pour réduire son impact sur l’environnement et favoriser l’inclusion des enjeux socio-environnementaux dans les enseignements, la recherche, son fonctionnement ou encore ses partenariats, fait-il savoir le 25 avril 2023. 55 % de ses émissions de gaz à effet de serre viennent des mobilités étudiantes et enseignantes. L’établissement expérimente un dispositif non contraignant de "carte carbone mobilités".