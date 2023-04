La Première ministre a reconnu que le logement figure parmi les "inquiétudes les plus fortes de nos concitoyens", lors de la présentation de sa feuille de route pour les trois prochains mois, ce mercredi 26 avril. La cheffe du gouvernement annonce qu’elle "va mobiliser la CDC pour acheter des logements neufs qui peinent à trouver des acquéreurs, et débloquer ainsi les programmes en attente." Le gouvernement va également "solliciter les banques pour améliorer l’accès des ménages au crédit" immobilier. Et "donner de la visibilité sur l’évolution" du prêt à taux zéro.