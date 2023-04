Le nombre de chômeurs inscrits en catégories A, B et C a diminué de 0,4 % (-19 000) au cours du premier trimestre 2023, selon les chiffres publiés le 26 avril. Cette baisse est plus limitée que celle enregistrée au quatrième trimestre 2022 (-0,8 %). La tendance au ralentissement se vérifie également pour la seule catégorie A : -1,3 % (-35 600) sur les trois premiers mois de cette année après -3,8 % entre les 1er octobre et 31 décembre derniers. Si la baisse se poursuit, elle ne permet pas de descendre en dessous du seuil symbolique de 3 millions de chômeurs sans activité (DOM compris).