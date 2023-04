Le réseau FCU et l’opérateur de compétences Atlas des services financiers et du conseil, Atlas, ont signé le 25 avril 2023 une convention de partenariat pour "favoriser l’orientation des étudiants vers les métiers des branches d'Atlas (notamment à travers des parcours accessibles en alternance)" et pour "la sécurisation des transitions et reconversions professionnelles du secteur", indiquent les deux organisations le 26 avril.