En 2019, la France a consacré 5,2 % du PIB aux dépenses d’éducation, plus que la moyenne OCDE (4,9 %), selon une note de la Depp d’avril 2023. Les dépenses d’éducation comprennent "les activités liées à l’enseignement, les services annexes tels que transport, restauration et hébergement scolaire". En France, l’État assure 76 % des dépenses d’éducation en France (56 % en moyenne dans l’OCDE) et les dépenses publiques d’éducation représentent 8 % des dépenses publiques (10,6 % en moyenne dans l’OCDE).