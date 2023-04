"Aller chercher 3 Md€ de financement supplémentaire par an et créer 200 000 emplois d'ici 2027" pour soutenir les jeunes entreprises innovantes. Tels sont les objectifs du député Paul Midy (Renaissance, Essonne), chargé d’une mission parlementaire dont il détaille les principales pistes à AEF info, mercredi 26 avril 2023 (1). Sa proposition phare, le dispositif "Jeunes entreprises", doit inciter les particuliers à investir dans les start-up et PME innovantes, donner accès au CIR plus rapidement et à la commande publique et faciliter l’embauche. En outre, il propose de flécher une part plus importante de l’épargne des Français vers ces entreprises et de mobiliser les grands groupes à y investir également. Enfin, il fait part de sa volonté de voir émerger 10 fonds d’investissement universitaires pour "soutenir la valorisation de la recherche".