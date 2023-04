Élisabeth Borne a confirmé ce 26 avril à l’issue du Conseil des ministres la présentation d’un projet de loi de programmation énergie-climat. Celle-ci aura lieu "à l’automne", après concertation avec les collectivités territoriales, et sur la base des projets de PPE, SNBC et SNB qui seront dévoilés "courant juin". Lors de la présentation de la feuille de route et de l’agenda législatif, elle annonce également des mesures pour décarboner le transport aérien via un "plan concret" présenté en juin, et demande aux entreprises de réaliser "la moitié" de l’effort.