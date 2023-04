Douze syndicats et associations réagissent le 26 avril par un texte commun à la présentation le 24 avril du règlement arbitral élaboré par Annick Morel qui fait suite à l'échec des négociations conventionnelles médicales en février. Ils estiment qu'une "négociation sincère et ambitieuse doit reprendre au plus vite entre l'Assurance maladie et les organisations syndicales" pour les patients et pour le système de santé.