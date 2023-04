Dans une note de synthèse publiée mercredi 26 avril 2023, basée sur un sondage d’Harris Interative, le RAC France dévoile le regard ambivalent que les Français ont sur le train. Si ce mode de transport est notamment jugé "rapide, pratique et écologique", les sondés attendent à l’avenir "une baisse des prix" et "un plus grand respect des horaires". 84 % d’entre eux sont par ailleurs favorables au principe d’un forfait unique donnant un accès illimité à certains trains.