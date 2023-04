Mickaël Rivette est nommé directeur du campus Arts et Métiers de Paris

Mickaël Rivette, jusqu’alors directeur des relations entreprises au sein de la direction générale d’Arts et Métiers, est nommé directeur du campus Arts et Métiers de Paris depuis le 3 avril 2023. Il succède à Frédéric Geoffroy et affirme sa volonté de "construire le campus de demain autour de l’Evolutive Learning Factory, l’industrie verte et la dynamisation de la vie étudiante". Voici son parcours.