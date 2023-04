L'Unsa-FP a déposé le 7 avril 2023 deux requêtes au Conseil d'État contre une circulaire de la Première ministre du 8 février 2023 et un arrêté du 3 mars 2023 qui modifient les règles de calcul du ratio d'occupation des immeubles de l'État par les agents. Le syndicat dénonce une contradiction par rapport aux dispositions du Plan santé au travail dans la fonction publique du 14 mars 2022, et craint une "densification des espaces de travail" des agents. En mettant en cause l'absence de dialogue social préalable à la rédaction de cette circulaire, qui n'est pas publiée à ce jour.