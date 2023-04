Les établissements de l’Avallonnais (Yonne) mobilisés contre l’obésité pédiatrique

En janvier 2020, le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays avallonnais, la ville d’Avallon, le Réseau de prévention de prise en charge de l’obésité et l’Office des sports d’Avallon et de l’Avallonnais ont signé une convention installant un dispositif de lutte contre l’obésité. Celui-ci avait été testé en 2018-2019 par dix collégiens de l’Avallonnais, qui est donc aujourd’hui étendu à tous les jeunes du territoire. Ce dispositif de lutte contre l’obésité s’appuie sur les infirmières scolaires et sur les médecins du territoire qui repèrent les jeunes concernés. S’ils sont volontaires, ces jeunes bénéficient d’un accompagnement global, avec une prescription de sport et l’accompagnement par une diététicienne et un psychologue. Selon la Drees , 18 % des jeunes sont en surcharge pondérale en France.