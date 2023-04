La troisième édition des trophées nationaux des économies d’eau est lancée, lundi 24 avril 2023, par le Club des économies d’eau piloté par la FNCCR, en partenariat avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, pour "recenser et diffuser les bonnes pratiques". À cette occasion, une nouvelle catégorie dédiée aux mesures d’économies dans les infrastructures collectives (espaces verts, établissements de santé, écoles et tourisme) fait son entrée au palmarès. Tous les acteurs publics et privés engagés dans une démarche de sobriété hydrique peuvent présenter leur candidature jusqu’au 21 juillet 2023. Les résultats sont attendus fin 2023.