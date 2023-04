Mobilité Transformer sa voiture thermique en électrique : le rétrofit en plein essor (lemonde.fr). Cette technique qui consiste à changer moteur et réservoir en bloc électrique et batterie permet de limiter les émissions de CO2 et de maîtriser les coûts d’entretien. La voiture à hydrogène va-t-elle remplacer l’électrique ? Découvrez les réponses d’un expert de l’automobile (europe1.fr). Les voitures à hydrogène permettraient de réduire l’empreinte carbone du parc automobile....