Ouverture de crédits de fonds de concours. Selon un arrêté du 24 avril, sont ouverts, pour 2023, des crédits d’un montant de 34 162 019,02 € en autorisations d’engagement et de 173 511 089,25 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général et du compte spécial mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté. Sont notamment ouverts 44 520 euros en CP et AE pour le programme "Opérations immobilières et entretien des...