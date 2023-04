La stratégie de contrôle et de réparation de l’ensemble des réacteurs nucléaires au regard du risque de corrosion sous contrainte pour les années 2023-2025, telle que présentée par EDF le 17 mars dernier (lire sur AEF info), a été validée mardi 25 avril 2023 par l’Autorité de sûreté nucléaire. L’électricien va ainsi accélérer son calendrier de contrôles des soudures réparées, en réaction à la découverte d’un défaut inattendu d’une profondeur de 23 mm sur une soudure réparée du réacteur 1 de Penly. 90 % des soudures réparées identifiées comme prioritaires par EDF seront contrôlées avant la fin de l’année 2023, 100 % au premier trimestre 2024. S’agissant des réacteurs 1 de Nogent-sur-Seine et 2 de Cruas, le groupe a en outre mis en place, jusqu’aux prochains arrêts programmés prévus en septembre 2023, des mesures d’exploitation supplémentaires pour prévenir les situations qui entraîneraient des sollicitations importantes de ces soudures et détecter rapidement d’éventuelles fuites.