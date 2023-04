Élisabeth Borne veut améliorer les dispositifs de reconversion avec les partenaires sociaux

La Première ministre, Élisabeth Borne, estime que le sujet des reconversions "mérite une discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux" car les dispositions actuelles ne "marchent pas bien". Elle commente sa feuille de route pour les prochains mois, devant les journalistes de l’ Ajis , jeudi 27 avril 2023. Elle souhaite "laisser du temps au dialogue social" pour parvenir "collectivement" à un dispositif "plus efficace pour accompagner les reconversions individuelles ou collectives". Elle rappelle avoir porté, comme ministre du Travail, le dispositif Transco (Transitions collectives). Conçu avec les partenaires sociaux, il est pourtant un "objet oublié quelque part", constate la Première ministre. Le gouvernement compte bâtir un nouvel agenda social d’ici le 14 juillet. Sept thèmes sont au programme dont "Faire progresser les carrières et la possibilité des reconversions".