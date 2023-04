Uniformisation de la recherche en droit, risque pour le chercheur d’être considéré comme "le juriste de service" lors de travaux pluridisciplinaires, etc. Plusieurs sujets ont été évoqués, lundi 3 avril 2023, lors du colloque inaugural de la fondation "Ius & Politia", créée à l’initiative de la Conférence des doyens de droit et de science politique. Sandrine Clavel, ancienne présidente de la conférence, encourage les juristes à être plus présents dans la recherche pluridisciplinaire, sous peine de "devenir inaudibles". Les effets des évaluations par le HCERES ou le CNU sont aussi évoqués.