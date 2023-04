Le Cese (Conseil économique, social et environnemental) adopte ce mardi 25 avril 2023 à l'unanimité un avis sur "les défis à relever" au travail face aux dérèglements climatiques. Alors qu'à la faveur de la controversée réforme des retraites, le travail est remis au travail au cœur des débats politiques, ce dernier sonne "la mobilisation générale" pour faire prendre conscience des relations entre changement climatique et activités professionnelles, et à mobiliser en ce sens les partenaires sociaux, les employeurs et les pouvoirs publics.