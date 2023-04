Dans le prolongement de la feuille de route de la Dinum présentée le 9 mars 2023 (lire sur AEF info), le décret du 22 avril 2023, publié au JO du dimanche 23 avril, acte sa nouvelle organisation et ses missions. Le service placé sous l'autorité du MTFP se recompose en six départements, contre trois précédemment. Le département historique "Etalab" est conservé et dirigé par Marielle Chrisment, qui a remplacé Laure Lucchesi en décembre 2022. Les départements "Appui, contrôle et expertise", "Incubateur des services numériques", "Infrastructures et services opérés", "Opérateurs de produits interministériels" et "RH de la filière numérique de l'Etat" sont créés, ainsi que les missions "Droit et international", "Budget et achat" et "Communication". Pour recruter les 40 ETP supplémentaires prévus en 2023, 36 fiches de postes sont publiées sur la plateforme de l'emploi public.