Créée pendant la crise sanitaire, l’association étudiante Cop1 s’est étendue en deux ans et demi à 10 villes. Dans une interview à AEF info le 21 avril 2023, son président et cofondateur, Benjamin Flohic, revient sur l’ascension fulgurante de ce nouvel acteur de la vie étudiante, qui distribue des paniers alimentaires à plus de 3 000 étudiants par semaine (contre 800 il y a un an), et développe désormais l'accès à la culture et l’accompagnement social. "Les étudiants sont obligés de s’auto-organiser pour aider leurs pairs à se nourrir. C’est un problème, dans un pays aussi riche que la France", estime-t-il. Selon l’association, 73 % de ses bénéficiaires ne sont pas boursiers, 73 % sont de nationalité étrangère, et 74 % sont des femmes. Cop1 développe désormais une action de plaidoyer, sans chercher à empiéter sur le terrain des organisations étudiantes représentatives.