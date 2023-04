Dans une communication à ses adhérents, le 25 avril 2023, le SNPDEN-Unsa rappelle qu’il n’était "pas demandeur" du pacte enseignant (lire sur AEF info). "Sa mise en œuvre et son suivi quotidien vont reposer sur les personnels de direction", induisant une "charge de travail" et une "responsabilité" "supplémentaires". Ils devront notamment établir les besoins qui relèvent du pacte dans leur établissement et les répartir entre les enseignants volontaires. Le syndicat affirme que le ministère va verser "une indemnité spécifique de 1 000 € par personnel de direction, pour 2023".