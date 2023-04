La RIVP s’est dotée d’un projet stratégique sur dix ans qui vise à nouer une relation plus "équilibrée" avec les locataires, et à intégrer des enjeux actuels, tels que la tension qui pèse sur la production neuve ou l’urgence de la réhabilitation thermique. La RIVP y "assume" aussi sa vocation sociale, et travaille sur une expérimentation visant à réduire le non-recours de ses locataires aux aides existantes. "Nous, bailleurs sociaux parisiens, devons permettre que le logement social reste accessible à Paris", estime son président, David Belliard, auprès d’AEF info le 25 avril.