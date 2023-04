Dans le BTP, 83,1 % des apprentis jugent positivement leur CFA et plus de 90 % s’estiment satisfaits de leur employeur, souligne le baromètre du CCCA-BTP sur l’avis des alternants et des entreprises, publié mardi 25 avril 2023. Ces opinions favorables rejoignent celles des dirigeants qui sont 84,6 % à être satisfaits des enseignements des CFA, et 57,6 % seraient prêts à former un nouvel apprenti avec le même établissement. "Les maîtres d’apprentissage sont aussi 50,4 % à vouloir transmettre ce qu’ils savent et assurer ainsi le renouvellement du métier", précise l’étude.