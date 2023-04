En fin d’année dernière, la Banque de France annonçait la mise en place d’une "cotation verte" pour les entreprises d’ici à 2024. À l’occasion de la journée "Transition climat des organisations et initiative ACT" organisée mardi 25 avril, l’institution a précisé les contours de cet indicateur. "Nous nous appuierons sur la méthodologie ACT" a, ainsi, annoncé Jean-Pascal Prevet, directeur régional Île-de-France de la Banque de France et responsable du projet. Une phase de test est déjà mise en place auprès des secteurs les plus émetteurs avant un déploiement à grande échelle.