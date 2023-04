Orange met en place une nouvelle division technologie et innovation pour "préparer son futur"

Orange réorganise sa division "technologie et innovation", annonce l’entreprise, lundi 9 septembre 2019. La division tourne désormais autour de cinq piliers : "customer equipment and partnership", "product marketing & design", "data & IA ", "networks", "services". Elle compte deux nouveaux directeurs au sein de son comité de direction depuis le 1er septembre 2019 : Karine Dussert-Sarthe et Steve Jarrett ont été nommés respectivement directrice marketing et directeur data et IA.