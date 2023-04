L’Unocam "prend acte des mesures annoncées par l’arbitre" le 24 avril après l’échec en février de la négociation d’une nouvelle convention médicale, indique-t-elle dans une courte déclaration adressée à la presse. Le 25 avril, elle observe que ces mesures "doivent maintenant être validées par le Ministre". "Ce règlement doit permettre d’assurer la période transitoire avant une reprise des négociations", dont François Braun a indiqué hier qu’elles pourraient reprendre après l’été (lire sur AEF info). Ce règlement "aura un impact sur les organismes complémentaires qui participeront à la revalorisation du tarif des consultations et à la pérennisation de la majoration de 15 euros de la consultation pour les soins non programmés". L’Unocam souligne que le "règlement se veut un signal sur l’amélioration de l’accès aux soins notamment pour les patients les plus fragiles sans médecin traitant".