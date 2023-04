À l’occasion de la journée "Transition climat des organisations et initiative ACT" organisée à la Banque de France ce 25 avril, l’Ademe a précisé les objectifs de déploiement de la méthodologie ACT. "Nous souhaitons désormais passer à l’échelle", a confirmé Baptiste Perrissin Fabert, directeur général délégué par intérim de l’Ademe. Parmi les leviers que souhaite activer l’agence : l’extension de la méthode aux plus petites entreprises et à l’international.