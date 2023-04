La situation reste tendue à Lyon-II à trois semaines de la tenue des examens : après l’envahissement de la CFVU le 21 avril dernier – avec violences – par 80 étudiants venus "revendiquer des notes plancher et que le paiement des vacataires lors des jours de mobilisation", les campus des berges du Rhône et du Rachais sont de nouveau bloqués ce mardi 25 avril 2023. L’établissement a en revanche réussi à garder le campus Porte des Alpes, à Bron, ouvert ce jour. Une assemblée générale ayant réuni 350 personnes hier a voté le blocage reconductible des campus et un rassemblement en bas de la présidence. Pour mémoire, les blocages à Lyon-II ont commencé le 20 février (lire sur AEF info).