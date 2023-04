"L’inflation est transitoire, ce n’est pas la peine de faire du yoyo avec le taux du livret A, je souhaite que ce taux de 3 % [en vigueur depuis le 1er février 2023] reste installé quelque temps", a déclaré Éric Lombard, directeur général de la CDC, sur France info, ce mardi 25 avril. La CDC avait publié vendredi une collecte record en mars pour le livret A (lire sur AEF info), dont la prochaine revalorisation (ou non) du taux est attendue le 1er août. Un souhait de stabilité partagé par l’USH, qui indiquait le 18 avril que la dette des bailleurs sociaux, indexée sur le taux du livret A, représente 170 Md€ et que les hausses de ce taux, passé de 0,5 % à 3 % en 18 mois, ont représenté "plus de 6 Md de dépenses supplémentaires" (lire sur AEF info). "Il est essentiel que les acteurs du logement social continuent à construire", a ajouté Eric Lombard, appelant les maires à délivrer des PC.