L’évacuation du bidonville "Talus 2" du quartier de Majicavo à Koungou, à Mayotte, "aura lieu dans les jours prochains", a déclaré le préfet Thierry Suquet le 25 avril sur KweziTV, dans le cadre de l’opération "Wuambushu" (lire sur AEF info). Ce "décasage", qui devait démarrer ce mardi et conduire à l’expulsion de 85 familles, a été suspendu lundi par le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Le préfet a fait appel et a bon espoir d’obtenir gain de cause pour reloger ou héberger "les Français" et "les étrangers en situation régulière", avant de détruire les habitats illégaux pour y construire des logements sociaux. Il indique avoir signé des arrêtés préfectoraux concernant six autres sites, où des relogements ont été proposés. Au total, 1 000 habitats informels pourraient être détruits d’ici la fin du semestre dans le cadre de cette opération.