Alors que les collectivités s'organisent pour mettre en place le tri à la source des biodéchets sur leur territoire d'ici au 1er janvier 2024, les professionnels de la méthanisation défendent leur solution de traitement, qu'ils estiment "bonne pour le climat et pour l'emploi". "Le gisement des biodéchets n'est pas majeur en termes de quantités mais il est porteur en termes de circularité et de liens sur le territoire", plaide ainsi Laëtitia Aubeut, chargée de développement biométhane chez GRDF, lors du forum "Gaz verts et biodéchets" organisé mardi 25 avril 2023 à Paris par la FNCCR.