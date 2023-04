Joints par AEF info le 25 avril 2023, le Snes-FSU, le Snalc et SUD-Éducation indiquent appeler les enseignants à ne pas signer le pacte. Sophie Vénétitay (Snes) explique que "le pacte n’est pas une revalorisation mais une charge de travail supplémentaire. Il va aggraver les inégalités hommes/femmes et ne répond ni aux attentes des personnels en matière de salaires, ni aux besoins de l’École". En revanche, le SE-Unsa, le Sgen-CFDT, la CGT éduc’action et la Fnec-FP-FO ne donnent pas de consigne. Par ailleurs, la Société des agrégés estime que ces adhérents sont "lésés" par la revalorisation.