La métropole du Grand Paris s’est dotée de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) en 2018. Une compétence discrète qui commence toutefois à se rendre visible dans le paysage par la réouverture de cours d’eau jusqu’à présent enfouis et recouverts par la ville. Une partie de la Bièvre a ainsi refait surface dans le Val-de-Marne en 2016, entre Fresnes et L’Hay-les-Roses, puis une autre en 2022 entre Arcueil et Gentilly. Sylvain Berrios, le maire (LR) de Saint-Maur-des-Fossés, et vice-président de la métropole du Grand Paris chargé de la compétence Gemapi, revient pour AEF info sur les enjeux de la réouverture des cours d’eau et de la gestion des inondations dans la zone dense de la capitale.