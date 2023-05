IA-IPR : pour une "formalisation de leurs missions par pôle d’expertise" (AFAE)

Anja Louka, IA-IPR , publie un texte sur le site de l’ AFAE : "La contribution des IA-IPR à la performance éducative". Retraçant l’historique de la fonction, notamment "le déplacement des IA-IPR du national vers le territorial", elle pointe les "invariants de leurs missions : évaluation, accompagnement, GRH et conseil". Anja Louka relève que "les disciplines prises séparément priment encore dans la structuration des missions" et que "les questions transversales sont, elles aussi, prises une par une, et pas coordonnées en pôles". Elle prône une "formalisation par pôle d’expertise" et "une structuration plus claire de leurs missions" qui "éviterait qu’elle soit vécue comme un éparpillement", à travers "4 volets : contribuer à une évaluation tournée vers l’action, accompagner la différenciation des territoires, accompagner et impliquer les agents, favoriser l’innovation territoriale".