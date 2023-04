"Après le refus de l’Élysée de reporter la Conférence nationale du handicap" qui se tiendra mercredi 26 avril 2023 (lire sur AEF info), les associations membres du Collectif Handicaps, réunies le 24 avril en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de conditionner leur présence "à une intervention du Collectif Handicaps d’une durée significative en présence du président de la République et en amont de son intervention", font-elles savoir à l’issue dans un communiqué. Selon elles, "savoir que le président de la République annoncera des orientations politiques ambitieuses répondant à la décision du Conseil de l’Europe ne peuvent nous suffire pour nous convaincre d’assister à ce qui reste, à ce stade et à nos yeux, une opération de communication du gouvernement", indiquent-elles. Pour l’instant, sont prévues deux tables rondes sur l’effectivité des droits et une séquence de questions/réponses avec les ministres présents avant la prise de parole d’Emmanuel Macron. Des séquences où les associations "seront présentes" se borne-t-on d’indiquer à l’Élysée.