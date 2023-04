Réunis à Ostende en Belgique pour un deuxième sommet de la mer du Nord lundi 24 avril 2023, neuf pays (France, Belgique Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Irlande, Norvège, Royaume-Uni, Luxembourg) ont annoncé leur volonté d’installer 300 GW d’éolien offshore d’ici à 2050. L’effort le plus conséquent viendra de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et du Royaume-Uni qui ont fixé des objectifs combinés d’une capacité de production d’environ 30 GW dès 2030. Selon l’Élysée, la capacité de produire de l’électricité très bon marché via ces projets (la mer du Nord est peu profonde, ce qui permet de positionner les grands parcs à peu près partout, y compris assez loin des côtes) rend possible la production d’hydrogène à bas coût. L’objectif français est d’atteindre 40 GW d’éolien en mer (toutes façades maritimes confondues) en 2050.