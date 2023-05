Remodelée en 2022 pour devenir plus impliquante, la Charte des 1 000 pour l’emploi et l’insertion, pilotée par la Métropole de Lyon et la MMIE (Maison Métropolitaine d'Insertion pour l’emploi), compte aujourd’hui 932 entreprises signataires. Depuis février 2022, "environ 400 recrutements ont été conclus via ce dispositif", précise à AEF info Séverine Hémain, vice-présidente en charge des politiques d’insertion et de l’emploi. Chez Keolis Lyon, signataire de la charte, le dispositif a permis de "mieux structurer les engagements pour l’insertion", d’après Thomas Fontaine, son directeur général.