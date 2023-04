La France et le Canada lancent un comité mixte sur la science, la technologie et l’innovation, lors d’un déplacement de Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, à Ottawa, lundi 24 avril 2023. Ce comité "encouragera des rencontres entre les chercheurs et les entreprises des deux pays", et des "appels à projets financés conjointement par l’ANR et le conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada seront lancés". En outre, La France a mentionné qu’elle "accueillerait favorablement une coopération future avec le Canada dans le cadre du programme Horizon Europe de l’UE".