Un projet de "doctrine applicable à la réforme de l’organisation et du fonctionnement des services centraux et territoriaux de la direction générale de la police nationale", daté du 19 avril 2023 et dont AEF info a eu copie, a été diffusé à un cercle restreint de policiers et partenaires. Ce document provisoire détaille les structures et relations hiérarchiques entre échelons centraux, zonaux et interdépartementaux et départementaux, et sur les filières de leurs ressorts. Il précise aussi le fonctionnement en filières structurées par quatre directions nationales (sécurité publique, police judiciaire, PAF et renseignement territorial) qui disposent d’une autorité fonctionnelle. Le texte tente d’apporter des garanties pour l’emploi des personnels sur leur cœur de métier et révèle la singularité de certaines filières. La doctrine de l’académie de police est, elle, encore en construction.